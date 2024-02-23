Ціни на нафту можуть сягнути тризначної позначки

Один зі сценаріїв від експертів з Citi – це подорожчання нафти до 100 доларів за барель у наступні 12 – 18 місяців. До основних каталізаторів зростання цін відносять посилення геополітичної напруги, зменшення обсягів видобування нафти зі сторони ОПЕК+ та перебої із постачанням з ключових нафтовидобувних регіонів.

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Збройний конфлікт між Ізраїлем та ХАМАС, який триває, не вплинув на видобування або експорт нафти. Чи не єдиний значний наслідок – це атаки хуситів на судна у Червоному морі. Зокрема, йдеться про танкери з нафтою. Також існує ризик географічного розширення цієї війни.

Додають, що Ірак, Іран, Лівія, Нігерія та Венесуела є вразливими до перебоїв постачанням нафти. Водночас на перший план вийшло питання потенційного посилення санкцій США проти Ірану та Венесуели.

Крім того, не варто виключати й інші ризики на геополітичній арені. Зокрема, йдеться про постачання на ринок російської нафти, адже Україна успішно атакує дронами нафтопереробні заводи ворога.

Загалом базовий сценарій для нафти становить приблизно 75 доларів за барель на цей рік. На момент створення цього матеріалу, вартість еталонних марок нафти коливається на таких рівнях, за даними Bloomberg: