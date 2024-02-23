Цены на нефть могут достичь трехзначной отметки

Один из сценариев от экспертов из Citi – это подорожание нефти до 100 долларов за баррель в следующие 12 – 18 месяцев. К основным катализаторам роста цен относят усиление геополитической напряженности, уменьшение объемов добычи нефти со стороны ОПЕК+ и перебои с поставками из ключевых нефтедобывающих регионов.

Читайте также Наследие легендарных инвесторов: какие советы помогут создать капитал

Вооруженный конфликт между Израилем и ХАМАС, который продолжается, не повлиял на добычу или экспорт нефти. Едва ли не единственное значительное последствие – это атаки хуситов на суда в Красном море. В частности, речь идет о танкерах с нефтью. Также существует риск географического расширения этой войны.

Добавляют, что Ирак, Иран, Ливия, Нигерия и Венесуэла уязвимы к перебоям с поставками нефти. В то же время на первый план вышел вопрос потенциального усиления санкций США против Ирана и Венесуэлы.

Кроме того, не стоит исключать и другие риски на геополитической арене. В частности, речь идет о поставках на рынок российской нефти, ведь Украина успешно атакует дронами нефтеперерабатывающие заводы врага.

В общем базовый сценарий для нефти составляет примерно 75 долларов за баррель на этот год. На момент создания этого материала, стоимость эталонных марок нефти колеблется на таких уровнях, по данным Bloomberg: