Цены на чермет в июне: в какой из областей Украины платят за лом больше всего

Черные металлы стоят в Украине значительно дешевле, чем цветные. Однако если собрать чермет в большом объеме – можно получить большую прибыль.

Цены на чермет в Украине

О том, сколько можно заработать на сдаче металлолома в июне, пишут Новости.LIVE.

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Килограмм цветных металлов может стоить до нескольких сотен гривен за килограмм. В то же время железо или сталь принимают по дешевым ценам. Обычно средняя стоимость составляет 5 гривен за килограмм, иногда даже меньше.

Однако если собрать эти металлы в большом объеме – конечная прибыль будет больше.

Средние цены за килограмм чермета в Украине отличаются в зависимости от области:

Киевская – до 3 гривен за килограмм;

Запорожская – до 5,5 гривен/килограмм;

Винницкая – до 5 гривен/килограмм;

Львовская – от 3,5 гривен/килограмм;

Днепропетровская – до 5,2 гривны/килограмм;

Одесская – до 4,5 гривны/килограмм;

Сумская – до 4 гривен/килограмм;

Харьковская – до 2,5 гривны/килограмм.

Черными металлами являются сталь, чугун, железо и нержавейка. Предприятия покупают чермет, потому что такие металлы пригодны для повторного использования. В частности вариант переработки уменьшает затраты на добычу ресурсов.

Пункты приема покупают промышленный и бытовой лом. То есть можно собирать радиаторы, батареи, технику, мебель, детали транспортных средств, изделия сантехники, трубы. А также – обрезки металла, производственные отходы или демонтированное оборудование.

Как стальные изделия можно сдавать балки, трубы, арматуру, листы. Как чугунные – радиаторы, станки, котлы или люки.

Важно также понимать, что от большего объема собранного лома будет увеличиваться цена за каждый килограмм.

Сколько стоит лом золота?

Напомним, что иногда люди сдают и ценные металлы. Например, украшения из золота. В таком случае стоимость лома металла будет зависеть от пробы золота. Например, за один грамм 333 пробы можно получить 2 095,01 гривны. А один грамм 999 пробы будет стоить 6 285,04 гривны.

Известно, что для определения цены здесь прежде всего учитывают стоимость золота на мировом рынке. Зато если речь идет о банковском золоте, то цена будет зависеть от качества металла и уже потом от других факторов. Так, один грамм золота высшей категории стоит 6 354,88 гривны.