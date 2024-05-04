НБУ спрогнозировал, как изменится цена на нефть и газ в ближайшие годы

В 2024 году ожидается относительная стабильность мировых цен на нефть, тогда как цены на газ в Европе существенно снизятся. Об этом свидетельствуют данные "Инфляционного отчета" Национального банка Украины, опубликованного в апреле 2024 года.

Колебания цены на нефть

По прогнозам НБУ, в текущем году мировые цены на нефть будут колебаться в диапазоне 80-90 долларов за баррель.

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Среди причин такого колебания – рекордные уровни добычи в США и активное увеличение производства в Ливии, Иране и Анголе, что контрастирует со слабым спросом в Китае и давит на снижение цен.

! В то же время политика ОПЕК+ по ограничению предложения и увеличение спроса в США и Европе, помогут удержать цены на стабильном уровне. Прогнозируется, что в последующие годы цены на нефть снизятся из-за формирования профицита предложения.

Прогноз на три года

Согласно данным НБУ, средняя цена на нефть марки Brent в 2023 году снизилась на 17,2% до 82,6 долларов за баррель.

Ожидается, что цены изменятся так:

в 2024 году цена вырастет на 2,2% до 84,4 долларов;

в 2025 году снизится на 11,5% до 74,7 долларов;

в 2026 году еще уменьшится на 2,1% до 73,1 долларов за баррель.

Цены на газ

Согласно прогнозу, цены на природный газ в Европе будут снижаться, благодаря увеличению производства сжиженного природного газа. Цены изменятся из-за увеличения поставок российского газа в Китай и Индию, что уменьшит конкуренцию за СПГ в азиатских странах.

Также на динамику положительно влияет увеличение производства энергии из возобновляемых источников и сбалансированное накопление запасов.

Ценовой прогноз

! Впрочем, геополитическая напряженность остается важным фактором неопределенности. В частности, из-за угрозы судоходству в Красном море, что привели к удорожанию топлива и и удлинению сроков доставки. Это может привести к восстановлению ценового давления на рынках энергоносителей в случае дальнейшей эскалации.

Согласно данным НБУ, в 2023 году цены на газ на хабе TTF в Нидерландах снизились на 65,7%, достигнув 465,6 долларов за тысячу кубометров.

Прогнозируется такое изменение цен: