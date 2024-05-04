Коливання ціни на нафту
За прогнозами НБУ, у поточному році світові ціни на нафту будуть коливатися в діапазоні 80-90 доларів за барель.
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Серед причин такого коливання – рекордні рівні видобутку в США та активне збільшення виробництва в Лівії, Ірані та Анголі, що контрастує зі слабким попитом у Китаї та тисне на зниження цін.
Прогноз на три роки
Згідно з даними НБУ, середня ціна на нафту марки Brent у 2023 році знизилася на 17,2% до 82,6 доларів за барель.
Очікується, що ціни зміняться так:
- у 2024 році ціна зросте на 2,2% до 84,4 доларів;
- у 2025 році знизиться на 11,5% до 74,7 доларів;
- у 2026 році ще зменшиться на 2,1% до 73,1 доларів за барель.
Ціни на газ
Згідно з прогнозом, ціни на природний газ в Європі будуть знижуватися, завдяки збільшенню виробництва зрідженого природного газу. Ціни зміняться через збільшення поставок російського газу до Китаю та Індії, що зменшить конкуренцію за СПГ в азійських країнах.
Також на динаміку позитивно впливає збільшення виробництва енергії з відновлюваних джерел і збалансоване накопичення запасів.
Ціновий прогноз
Згідно з даними НБУ, у 2023 році ціни на газ на хабі TTF у Нідерландах знизилися на 65,7%, досягнувши 465,6 доларів за тисячу кубометрів.
Прогнозується така зміна цін:
- у 2024 році ціни знизяться на 26,8%, до 340,8 доларів за тисячу кубометрів;
- у 2025 році очікується зростання на 12,9%, до 384,7 доларів;
- у 2026 році вони знову знизяться на 12,5%, до 336,5 доларів.