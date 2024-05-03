Как изменились цены на нефть

В пятницу, 3 мая 2024 года, нефть Brent торгуются на уровне 83,98 доллара за баррель. Сырье подорожало на 31 цент или 0,4%.

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Нефть WTI выросла в цене на 26 центов или 0,3% до 79,21 доллара за баррель, согласно данным Reuters.

Согласно данным Bloomberg, цены на нефть завершили торговую сессию на таких уровнях:

Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 83,95 доллара за баррель (+0,33%)

Контракты WTI торгуются по цене 79,23 доллара за баррель (+0,35%).

Что происходит на рынке нефти

Нефть демонстрирует положительную динамику на рынке, однако на рынке ожидают самый серьезный недельный спад за три месяца. Дело в том, что неопределенность относительно спроса и высокие процентные ставки вызвали распродажу, ограниченную перспективой того, что ОПЕК+ продолжит ограничивать объемы добычи нефти.