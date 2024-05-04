Колебания цены на нефть
По прогнозам НБУ, в текущем году мировые цены на нефть будут колебаться в диапазоне 80-90 долларов за баррель.
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Среди причин такого колебания – рекордные уровни добычи в США и активное увеличение производства в Ливии, Иране и Анголе, что контрастирует со слабым спросом в Китае и давит на снижение цен.
Прогноз на три года
Согласно данным НБУ, средняя цена на нефть марки Brent в 2023 году снизилась на 17,2% до 82,6 долларов за баррель.
Ожидается, что цены изменятся так:
- в 2024 году цена вырастет на 2,2% до 84,4 долларов;
- в 2025 году снизится на 11,5% до 74,7 долларов;
- в 2026 году еще уменьшится на 2,1% до 73,1 долларов за баррель.
Цены на газ
Согласно прогнозу, цены на природный газ в Европе будут снижаться, благодаря увеличению производства сжиженного природного газа. Цены изменятся из-за увеличения поставок российского газа в Китай и Индию, что уменьшит конкуренцию за СПГ в азиатских странах.
Также на динамику положительно влияет увеличение производства энергии из возобновляемых источников и сбалансированное накопление запасов.
Ценовой прогноз
Согласно данным НБУ, в 2023 году цены на газ на хабе TTF в Нидерландах снизились на 65,7%, достигнув 465,6 долларов за тысячу кубометров.
Прогнозируется такое изменение цен:
- в 2024 году цены снизятся на 26,8%, до 340,8 долларов за тысячу кубометров;
- в 2025 году ожидается рост на 12,9%, до 384,7 долларов;
- в 2026 году они снова снизятся на 12,5%, до 336,5 долларов.