Рынок нефти вернулся к удорожанию: как изменилась стоимость марок Brent и WTI

К середине недели рынок нефти вернулся к росту. Сколько стоят эталонные марки нефти и какие прогнозы обнародовали эксперты – читайте в материале 24 канала.

Сколько стоит нефть

Фьючерсы на нефть марки Brent в среду, 3 августа 2022 года, торгуются на уровне 100,70 доллара за баррель, что на 0,99 доллара больше, чем днем ранее. С момента открытия рынка нефть подорожала на 0,16%, по данным Finance! Yahoo. Этот бренд нефти снова вернулся к цене на уровне важной психологической отметки.

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В то время как сентябрьские контракты на нефть эталонной американской марки WTI стоят 95,15 доллара за баррель. С начала торговой сессии эта марка выросла в цене на 0,77% или 1,27 доллара.

Потенциальные сценарии развития на рынке нефти

Динамика цен на рынке нефти существенно зависит от того, когда и вообще будет ли рецессия. В Goldman Sachs считают, что стоимость нефти Brent этим летом может вырасти до 140 долларов за баррель, однако при отсутствии рецессии. В то же время специалисты из Королевского банка Канады ожидают, что сырье может подорожать до 150 долларов и даже выше за баррель в течение следующих 18 месяцев.

Что такое рецессия Это фаза в экономике, в ходе которой фиксируют общее понижение экономической активности. Обычно рецессии встречаются при общем снижении издержек.

Однако при условии развития сценария с рецессией, нефть может обвалиться вплоть до 65 долларов в этом году с последующим падением до 45 долларов в 2023 году, прогнозирует компания Citigroup. Рецессия повлияет на спрос на нефть в мире.

В США считают, что стоимость нефти может взлететь до 140 долларов за баррель, если не удастся установить потолок для цены на сырье из государства-агрессорки – россии. Напомним, что Евросоюз в шестом пакете санкций обязался постепенно ввести эмбарго на нефть из россии.

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