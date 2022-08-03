Ринок нафти повернулася до подорожчання: як змінилася вартість марок Brent та WTI

На середину тижня ринок нафти повернувся до зростання. Скільки коштують еталонні марки нафти та які прогнози оприлюднили експерти – читайте у матеріалі 24 каналу.

Скільки коштує нафта

Ф'ючерси на нафту марки Brent у середу, 3 серпня 2022 року, торгуються на рівні 100,70 долара за барель, що на 0,99 долара більше ніж днем раніше. З моменту відкриття ринку нафта подорожчала на 0,16%, за даними Finance!Yahoo. Цей бренд нафти знову повернувся до ціни на рівні важливої психологічної позначки.

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Тоді як вересневі контракти на нафту еталонної американської марки WTI наразі коштують 95,15 долара за барель. З початку торгової сесії ця марка виросла в ціні на 0,77% або 1,27 долара.

Потенційні сценарії розвитку на ринку нафти

Динаміка цін на ринку нафти суттєво залежать від того, коли і чи загалом буде рецесія. У Goldman Sachs вважають, що вартість нафти Brent цього літа може зрости до 140 доларів за барель, проте за умови відсутності рецесії. Водночас фахівці з Королівського банку Канади очікує, що сировина може подорожчати до 150 доларів і навіть вище за барель протягом наступних 18 місяців.

Що таке рецесія Це фаза в економіці, під час якої фіксують загальне зниження економічної активності. Зазвичай рецесії трапляються під час загального зниження витрат.

Проте за умови розвитку сценарію з рецесією, то нафта може обвалитися аж до 65 доларів цього року з подальшим падінням до 45 доларів у 2023 році, прогнозує компанія Citigroup.рецесія вплине на попит на нафту у світі.

У США вважають, що вартість нафти може злетіти до 140 доларів за барель, якщо не вдасться встановити стелю для ціни на сировину з держави-агресорки – росії. Нагадаємо, що Євросоюз у шостому пакеті санкцій зобов'язався поступово запровадити ембарго на нафту з росії.

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