Как изменились цены на нефть

В четверг, 2 Ноября, стоимость фьючерсов на нефть Brent колебались на уровне 86,92 доллара за баррель. Сырье выросло в цене на 2,29 доллара или 2,7% с начала торговой сессии.

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Зато контракты на нефть WTI выросли в цене на 2,23 доллара или 2,8%. Стоимость американского сырья завершила день с ценой на уровне 82,67 доллара за баррель, информирует Reuters.

Согласно данным Bloomberg, цены на нефть колеблются на следующих уровнях:

Нефть Brent сейчас стоит 87,04 доллара за баррель (+0,22%);

за баррель (+0,22%); Марка WTI торгуется на уровне 82,75 доллара за баррель (+0,35%).

Что происходит на рынке нефти

Цены на нефть вернулись к росту после трех дней потерь. Дело в том, что на рынок вернулся аппетит к риску на фоне решения Федеральной резервной системы США оставить ключевую ставку без изменений, пишет Reuters.

Также напомним, что эксперты Goldman Sachs ожидают, что стоимость нефти Brent в первом квартале 2024 года будет колебаться на уровне 95 долларов за баррель. Аналитики добавили, что снижение экспорта черного золота из Ирана может привести к росту базовых цен 5%.