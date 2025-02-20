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20 февраля, 11:05
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Золото второй день подряд фиксирует рекорды на рынке: такой цены еще не было

Вита Свирневская

Золото зафиксировало еще один рекорд на бирже на фоне ряда мировых событий. Важную роль играет политика действующего президента США Дональда Трампа.

Почему золото растет в цене

Золото продолжает расти в цене и фиксировать рекорды, сообщает 24 Канал со ссылкой на Trading Economics. Драгоценный металл второй день подряд зафиксировал новый исторический рекорд.

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В четверг, 20 февраля, цена золота выросла выше 2950 долларов за унцию. Одна из главных причин – устойчивый спрос на активы-убежища вырос на фоне глобальной неопределенности.

Прежде всего речь идет о политике нового президента США. С момента вступления в должность Трамп ввел 10% пошлины на китайский импорт и 25% пошлины на сталь и алюминий. Он также предупредил о намерении ввести дополнительные пошлины на пиломатериалы, автомобили, полупроводники и фармацевтическую продукцию. На фоне этого растет напряженность в мировой торговле.

Также растет напряжение на геополитической арене. В частности, Трамп назвал президента Украины Владимира Зеленского "диктатором", призвав его оперативно действовать для достижения мира, а также предупредил о потенциальных рисках для Украины.

Предыдущий рекорд золота зафиксировали на уровне 2943,69 доллара за тройскую унцию. Тогда драгоценный металл взлетел в цене, поскольку первый раунд переговоров между США и Россией завершился без четкого решения, по словам аналитика Kedia Commodities.