Как изменилась цена на золото?

В понедельник золото впервые достигло 3 800 долларов за унцию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Спотовая цена на золото утром достигла – 3 816,79 доллара за унцию. Рекорд составил – 3 819,59 доллара за унцию.

Стоимость золота начала расти в первую очередь из-за:

увеличения ожиданий, относительно снижения ставки Федеральной резервной системой;

опасения относительно возможного прекращения работы правительства США, а следовательно и поиск "безопасных" активов.

Поскольку ФРС намерена еще больше снизить ставки в течение следующих шести месяцев, я думаю, что для желтого металла должно быть больше потенциала для роста, ориентируясь на уровень 3 900 долларов за унцию,

– отметил аналитик UBS Джованни Стауново.

Нужно понимать, что золото "выигрывает" от более низких процентных ставок. К тому же стоимость этого металла растет и на фоне геополитической неопределенности.

Как изменилась стоимость других металлов?

Спотовая цена на серебро увеличилась на 2,1%, достигнув 46,94 доллара за унцию. Стоимость этого металла достигла 14-летнего максимума.

А вот стоимость платины выросла на 2,5%. Этот металл сейчас стоит – 1 606,77 доллара за унцию, это 12-летний максимум.

Серебро и металлы платиновой группы реагируют на две основные вещи – рост промышленной активности из-за снижения ставок и более высокие уровни запасов, поскольку страны стремятся обеспечить себе достаточную доступность в мире неопределенности цепей поставок,

– отметил независимый аналитик Росс Норман.

Интересно! Вырос в цене и палладий. Он подорожал на 0,7% и теперь стоит – 1 279,15 доллара за унцию.

Что нужно знать о золоте?