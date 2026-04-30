Золото подорожало, но оно все еще находится на пути ко второму подряд месячному падению

Сегодня золото подорожало более чем на 2%. Это произошло, в частности, на фоне того, что доллар несколько упал. Также важную роль сыграло удешевление нефти.

Что влияет на стоимость золота сейчас?

Цена на золото снижается второй месяц подряд. Ведь опасения относительно роста уровня инфляции только усиливаются, сообщает Reuters.

Читайте также Новый ценовой скачок меди: на этот раз на ситуацию повлиял Китай

Заметьте! Инфляция усиливается именно на фоне войны на Ближнем Востоке.

Спотовая стоимость золота на протяжении сегодняшней сессии упала на 2,2%. Цена этого металла за унцию достигла – 4 639,26 доллара.

А вот фьючерсы на золото в США выросли на 2%. Унция теперь стоит – 4 652,30 доллара.

Небольшое ослабление ускорения роста цен на энергоносители и падение доллара на фоне сигналов японских чиновников о (валютном) вмешательстве, сегодня выгодно для рынка золота,

– указывает директор по торговле металлами в High Ridge Futures Дэвид Мегер.

Нужно понимать, что падение доллара делает золото доступным для владельцев других валют. Кроме этого, значительное влияние на стоимость металла имело решение ФРС.

Напомним, в среду Федеральная резервная система решила сохранить ставки без изменений. В то же время была выражена обеспокоенность относительно инфляции, сообщает Reuters.

Заметим, высокие процентные ставки снижают привлекательность золота. Но они способствуют снижению уровня инфляции.

Аналитики Citi заявили, что давление продавцов на золото может оставаться сильным в ближайшее время из-за неопределенности на Ближнем Востоке, но ожидают, что металл в конце концов вернет себе привлекательность как безопасный актив,

– говорится в сообщении.

Как изменились цены на другие драгоценные металлы в последний день апреля 2026 года?