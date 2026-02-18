Рынок шокирован: золото снова полетело вверх
- Цена на золото выросла более чем на 1% из-за ожиданий инвесторов относительно протокола январского заседания ФРС.
- Стоимость спотового золота достигла 4 927,19 доллара за унцию.
Стоимость золота выросла на более чем 1% во время сегодняшней сессии. Фактически, это стало восстановлением. Ведь на предыдущей сессии установился недельный минимум.
Что происходит с ценой на золото сейчас?
Увеличению стоимости золота способствовало то, что инвесторы ожидали протокол январского заседания ФРС, сообщает Reuters.
Стоимость золота изменилась так:
- спотовая цена этого металла увеличилась до 4 927,19 доллара за унцию;
- фьючерсы на золото в США с поставкой в апреле подорожали на 0,9% и достигли – 4 947,70 доллара за унцию.
Заметим, что вчера цена на золотые слитки упала до 4 841,74 доллара за унцию, такой ситуации способствовало:
- укрепление доллара;
- то, что азиатские рынки были закрыты на празднование Нового года по лунному календарю;
- ослабление напряжения между США и Ираном.
Вчера состоялись переговоры представителей Ирана и США. Им удалось достичь определенного понимания, в частности, относительно руководящих принципов ядерных переговоров, указывает Reuters. Из-за ослабления геополитического напряжения упал и спрос на золото.
Не стоит исключать фактор влияния корректировки ставки ФРС. Этот показатель, вероятно, снизят в июне.
Президент ФРС Чикаго Остан Гулсби во вторник сигнализировал о еще нескольких снижений ставок в этом году, если инфляция возобновит снижение до целевого показателя 2%, тогда как председатель ФРС Майкл Барр заявил, что еще одно снижение ставки может произойти где-то в будущем,
– указывает издание.
Что происходит с ценами на другие драгоценные металлы?
Спотовая цена на серебро во время сегодняшней сессии выросла на 2,9%. Стоимость этого металла достигла – 75,59 доллара за унцию (во вторник серебро падало на 5%).
Стоимость платины выросла на 1,9%. Цена такого металла достигла – 2 045,13 доллара за унцию.
Цена на палладий, свою очередь, выросла на 1,7%. Этот металл достиг – 1 711,25 доллара.