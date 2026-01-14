Новые рекорды: золото и серебро достигли невиданных максимумов
- Стоимость золота выросла на 1%, достигнув 4 632,03 доллара за унцию.
- Спотовая стоимость серебра выросла на 3,6%, достигнув 90,11 доллара за унцию.
Сегодня цены на золото и серебро достигли новых максимумов. Такая ситуация возникла, в частности, на фоне геополитической неопределенности. Как изменилась цена золота и серебра, читайте дальше.
Как увеличилась цена на золото сегодня?
Сегодня стоимость золота выросла на 1%. Она достигла – 4 632,03 доллара за унцию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
В то же время именно в течение этой сессии был установлен новый рекорд – 4 639,42 доллара за унцию. Напомним, до этого максимум составлял – 4 629,94 доллара за унцию, сообщает Reuters.
Президент США Дональд Трамп приветствовал данные по инфляции, повторив свой призыв к председателю Федеральной резервной системы США Джерому Пауэллу снизить процентные ставки "существенно",
– говорится в сообщении.
В этом году ожидается, что ставку ФРС снизят. Она должна быть скорректирована дважды.
Что еще влияет на цену золота сейчас:
- данные, по инфляции в США;
- растущий спрос на безопасные активы;
- геополитическая неопределенность, в частности российско-украинская война;
- давление американского правительства на руководителя ФРС Пауэлла.
Базовый индекс потребительских цен США в декабре вырос на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, что не оправдало ожиданий аналитиков относительно роста на 0,3% в месяце и 2,7% в годовом исчислении. Данные по базовому индексу производителей цен США за декабрь будут опубликованы позже в тот же день,
– сообщает издание.
Важно! Золото чувствует себя хорошо именно в условиях низких процентных ставок.
Какая сейчас цена на серебро?
Спотовая стоимость серебра выросла на 3,6%. Она увеличилась до 90,11 доллара за унцию.
Интересно! С начала года этот металл вырос в цене на 27%.
Что происходит с ценами на другие драгоценные металлы?
Спотовая стоимость платины сегодня увеличилась на 2,7%. Теперь она стоит – 2 386,60 долларов за унцию
А палладий во время сегодняшней сессии подорожал на 0,8%. Он теперь стоит – 1 854,70 доллара за унцию.
Важно! Аналитики предсказывают, что золото может подорожать до 5000 долларов за унцию. А серебро – до 100 долларов за унцию.