Новые рекорды: золото и серебро достигли невиданных максимумов

Сегодня цены на золото и серебро достигли новых максимумов. Такая ситуация возникла, в частности, на фоне геополитической неопределенности. Как изменилась цена золота и серебра, читайте дальше.

Как увеличилась цена на золото сегодня?

Сегодня стоимость золота выросла на 1%. Она достигла – 4 632,03 доллара за унцию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Читайте также Все для защиты нефтяных доходов Венесуэлы: Трамп объявил о введении чрезвычайного положения

В то же время именно в течение этой сессии был установлен новый рекорд – 4 639,42 доллара за унцию. Напомним, до этого максимум составлял – 4 629,94 доллара за унцию, сообщает Reuters.

Президент США Дональд Трамп приветствовал данные по инфляции, повторив свой призыв к председателю Федеральной резервной системы США Джерому Пауэллу снизить процентные ставки "существенно",

– говорится в сообщении.

В этом году ожидается, что ставку ФРС снизят. Она должна быть скорректирована дважды.

Что еще влияет на цену золота сейчас:

данные, по инфляции в США;

растущий спрос на безопасные активы;

геополитическая неопределенность, в частности российско-украинская война;

давление американского правительства на руководителя ФРС Пауэлла.

Базовый индекс потребительских цен США в декабре вырос на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, что не оправдало ожиданий аналитиков относительно роста на 0,3% в месяце и 2,7% в годовом исчислении. Данные по базовому индексу производителей цен США за декабрь будут опубликованы позже в тот же день,

– сообщает издание.

Важно! Золото чувствует себя хорошо именно в условиях низких процентных ставок.

Какая сейчас цена на серебро?

Спотовая стоимость серебра выросла на 3,6%. Она увеличилась до 90,11 доллара за унцию.

Интересно! С начала года этот металл вырос в цене на 27%.

Что происходит с ценами на другие драгоценные металлы?

Спотовая стоимость платины сегодня увеличилась на 2,7%. Теперь она стоит – 2 386,60 долларов за унцию

А палладий во время сегодняшней сессии подорожал на 0,8%. Он теперь стоит – 1 854,70 доллара за унцию.

Важно! Аналитики предсказывают, что золото может подорожать до 5000 долларов за унцию. А серебро – до 100 долларов за унцию.