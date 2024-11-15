Цены на золото стремительно падают

Золото во время торгов в пятницу, 15 ноября, снова фиксирует потери на рынке. Более того, драгоценный металл на пути к крупнейшему недельному обвалу за 3 года. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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На золото давит стремительный рост доллара США. Американская валюта начала резко дорожать после победы Дональда Трампа на выборах. Дело в том, что рост стоимости доллара привел к ослаблению ожиданий снижения ставки Федеральным резервом.

Напомним, что американский центральный банк лишь в сентябре 2024 года начал снижать процентные ставки. Регулятор принял такое решение впервые за 4 года. Однако в начале ноября Федеральная резервная система США снова смягчила монетарную политику.

Всего сегодня золото потеряло в цене 0,8%, упав до 2571, 50 доллара за унцию. Тогда как за неделю драгоценный металл подешевел более чем на 4%, по данным MarketWatch.

При этом на предыдущей торговой сессии золото упало до минимального уровня за 2 месяца, потеряв в цене более 220 долларов с рекордного пика. В то же время с начала года этот актив прибавил в цене 24,11%.