Золото устанавливает новые рекорды: за сколько можно сдать лом сегодня

Золото продолжает дорожать. В течение последней недели этот металл рос в цене ежедневно. Эта ситуация является закономерным продолжением тенденций, царивших в течение года. Для понимания, за 2025 стоимость золота увеличилась почти на 70%.

Какова стоимость грамма золота в ломе 26 декабря 2025 года?

На цену золотого лома влияют мировые тенденции, сообщает 24 Канал.

Читайте также Еще одна страна Европы переходит на евро: важные изменения с 1 января 2026 года

Стоимость за грамм золота в ломе зависит от пробы. Закупочные цены, как сообщает НБУ, сегодня такие:

если изделие имеет 333 пробу, цена составляет – 1 971,60 гривны за грамм;

в случае, когда на изделии указано 375 пробу – 2 220,27 гривны за грамм;

500 пробу – 2 960,36 гривны за грамм;

583 пробу – 3 451,77 гривны за грамм;

585 пробу – 3 463,62 гривны за грамм;

750 пробу – 4 440,53 гривны за грамм;

900 пробу – 5 328,64 гривны за грамм;

999 пробу – 5 914,79 гривны за грамм.

Сколько можно получить, если сдать банковское золото?

Изменились закупочные цены и на банковское золото. Сегодня, этот металл, в зависимости от категории можно сдать за:

если речь идет о золоте наивысшего качества – 5 980,52 гривны за грамм;

золото, которое требует доведения его признанными производителями до определенных стандартов качества – 5 962,58 гривны за грамм;

металл, не отвечающий требованиям по качеству банковских металлов – 5 920,71 гривны за грамм, сообщает Нацбанк.

Что еще важно знать о золоте сегодня?