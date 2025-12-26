Золото устанавливает новые рекорды: за сколько можно сдать лом сегодня
- В течение последней недели цена золота росла ежедневно, и за 2025 год его стоимость увеличилась почти на 70%.
- Цена за грамм золота в ломе зависит от пробы: от 1 971,60 гривны за 333 пробу до 5 914,79 гривны за 999 пробу.
Золото продолжает дорожать. В течение последней недели этот металл рос в цене ежедневно. Эта ситуация является закономерным продолжением тенденций, царивших в течение года. Для понимания, за 2025 стоимость золота увеличилась почти на 70%.
Какова стоимость грамма золота в ломе 26 декабря 2025 года?
На цену золотого лома влияют мировые тенденции, сообщает 24 Канал.
Читайте также Еще одна страна Европы переходит на евро: важные изменения с 1 января 2026 года
Стоимость за грамм золота в ломе зависит от пробы. Закупочные цены, как сообщает НБУ, сегодня такие:
- если изделие имеет 333 пробу, цена составляет – 1 971,60 гривны за грамм;
- в случае, когда на изделии указано 375 пробу – 2 220,27 гривны за грамм;
- 500 пробу – 2 960,36 гривны за грамм;
- 583 пробу – 3 451,77 гривны за грамм;
- 585 пробу – 3 463,62 гривны за грамм;
- 750 пробу – 4 440,53 гривны за грамм;
- 900 пробу – 5 328,64 гривны за грамм;
- 999 пробу – 5 914,79 гривны за грамм.
Сколько можно получить, если сдать банковское золото?
Изменились закупочные цены и на банковское золото. Сегодня, этот металл, в зависимости от категории можно сдать за:
- если речь идет о золоте наивысшего качества – 5 980,52 гривны за грамм;
- золото, которое требует доведения его признанными производителями до определенных стандартов качества – 5 962,58 гривны за грамм;
- металл, не отвечающий требованиям по качеству банковских металлов – 5 920,71 гривны за грамм, сообщает Нацбанк.
Что еще важно знать о золоте сегодня?
Проба показывает долю чистого металла в составе. Для определения этого процента, нужно число указанное на изделии разделить на 10. Например, если на украшении написано 585, там – 58,5% чистого золота, а еще 41,5% – это примеси, то есть, другие металлы.
Цвет золотого изделия не определяет его стоимость. Однако может "подсказать" состав сплава. Например, светлее становится золото, благодаря добавлению серебра и никеля. А вот красный оттенок дает медь.