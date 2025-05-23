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Финансы Финансовые новости Трамп спровокував зростання цін на нафту
26 мая, 08:29
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Трамп спровоцировал рост цен на нефть

Вита Свирневская
Основні тези
  • Цены на нефть выросли после продления Трампом срока торговых переговоров с ЕС, что снизило опасения относительно тарифов США.
  • Цена на нефть Brent выросла до 65,06 доллара за баррель, а WTI до 61,79 доллара за баррель.
  • ОПЕК+ рассматривает возможность увеличения добычи нефти, несмотря на прогнозы о падении цен.

Эталонные бренды нефти начинают новую неделю на с роста. На динамику цен на нефть влияют сигналы из США.

Мировые цены на нефть сегодня

В понедельник, 26 мая, эталонные бренды нефти растут в цене. Рынок реагирует на решение Дональда Трампа относительно торговых переговоров с ЕС. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters. 

Интересно Что такое баррель нефти и сколько в нем литров

Речь идет о том, что президент США Дональд Трамп продлил крайний срок торговых переговоров с Европейским Союзом. Благодаря этому беспокойство относительно тарифов США на импортные товары из блока, которые могут повредить мировой экономике и спросу на топливо, ослабли.

Напомним, что, что в ОПЕК+ рассматривают увеличение объемов добычи нефти. Нефтяной картель может увеличить добычу даже несмотря на прогнозы о падении цен на нефть.

Сколько стоит нефть сегодня

Фьючерсы на нефть Brent выросли в цене на 26 центов или на 0,4%. Бренд нефти торгуется на уровне 65,04 доллара за баррель. Сырье West Texas Intermediate подорожало на 24 цента или на 0,39%. Американская нефть торгуется на уровне 61,77 доллара за баррель.

По данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях:

  • Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 65,06 доллара за баррель (+0,43%);
  • Контракты WTI торгуются на уровне 61,79 доллара за баррель (+0,42%).