Трамп спровоцировал рост цен на нефть
- Цены на нефть выросли после продления Трампом срока торговых переговоров с ЕС, что снизило опасения относительно тарифов США.
- Цена на нефть Brent выросла до 65,06 доллара за баррель, а WTI до 61,79 доллара за баррель.
- ОПЕК+ рассматривает возможность увеличения добычи нефти, несмотря на прогнозы о падении цен.
Эталонные бренды нефти начинают новую неделю на с роста. На динамику цен на нефть влияют сигналы из США.
Мировые цены на нефть сегодня
В понедельник, 26 мая, эталонные бренды нефти растут в цене. Рынок реагирует на решение Дональда Трампа относительно торговых переговоров с ЕС. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Интересно Что такое баррель нефти и сколько в нем литров
Речь идет о том, что президент США Дональд Трамп продлил крайний срок торговых переговоров с Европейским Союзом. Благодаря этому беспокойство относительно тарифов США на импортные товары из блока, которые могут повредить мировой экономике и спросу на топливо, ослабли.
Напомним, что, что в ОПЕК+ рассматривают увеличение объемов добычи нефти. Нефтяной картель может увеличить добычу даже несмотря на прогнозы о падении цен на нефть.
Сколько стоит нефть сегодня
Фьючерсы на нефть Brent выросли в цене на 26 центов или на 0,4%. Бренд нефти торгуется на уровне 65,04 доллара за баррель. Сырье West Texas Intermediate подорожало на 24 цента или на 0,39%. Американская нефть торгуется на уровне 61,77 доллара за баррель.
По данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях:
- Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 65,06 доллара за баррель (+0,43%);
- Контракты WTI торгуются на уровне 61,79 доллара за баррель (+0,42%).