Что происходит с ценами на нефть после резкого обвала

Цены на нефть снова изменили динамику на рынке. Нефть дорожала благодаря двум факторам, тогда как опасения относительно избытка предложения на рынке не теряют актуальности.

Мировые цены на нефть сегодня

Во вторник, 6 мая, эталонные бренды нефти вернулись к подорожанию. Днем ранее цены на нефть зафиксировали резкий обвал на рынке, информирует 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Цены на нефть выросли более чем на 1% благодаря техническому отскоку и покупкам после падения на предыдущей сессии. Напомним, что обвал цен на нефть спровоцировало решение ОПЕК+ об увеличении добычи. При этом на рынке все еще переживают из-за перспективы профицита.

Обратите внимание! За прошедшую неделю цены на нефть зафиксировали существенный спад. На рынок нефти влияли факторы, связанные с США, Китаем, Саудовской Аравией, ОПЕК+ и торговой войной.

Сколько стоит 1 баррель нефти

Фьючерсы на нефть Brent выросли в цене на 92 цента. Бренд нефти подорожал до 61,15 доллара за баррель. Сырье West Texas Intermediate прибавило в цене 89 центов. Стоимость американской нефти выросла до 58,02 доллара за баррель.

По данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: