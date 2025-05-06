Мировые цены на нефть сегодня

Во вторник, 6 мая, эталонные бренды нефти вернулись к подорожанию. Днем ранее цены на нефть зафиксировали резкий обвал на рынке, информирует 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Цены на нефть выросли более чем на 1% благодаря техническому отскоку и покупкам после падения на предыдущей сессии. Напомним, что обвал цен на нефть спровоцировало решение ОПЕК+ об увеличении добычи. При этом на рынке все еще переживают из-за перспективы профицита.

Обратите внимание! За прошедшую неделю цены на нефть зафиксировали существенный спад. На рынок нефти влияли факторы, связанные с США, Китаем, Саудовской Аравией, ОПЕК+ и торговой войной.

Сколько стоит 1 баррель нефти

Фьючерсы на нефть Brent выросли в цене на 92 цента. Бренд нефти подорожал до 61,15 доллара за баррель. Сырье West Texas Intermediate прибавило в цене 89 центов. Стоимость американской нефти выросла до 58,02 доллара за баррель.

По данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: