Укр Рус
Финансы Финансовые новости Два сценария для нефти: что будет с ценами, если Венесуэла сократит или увеличит добычу
8 января, 14:30
3

Два сценария для нефти: что будет с ценами, если Венесуэла сократит или увеличит добычу

Анастасия Зорик
Основные тезисы
  • Ситуация в Венесуэле может привести к падению цены на нефть в долгосрочной перспективе.
  • Если добыча Венесуэлы снизится на 400 тысяч баррелей в день, WTI достигнет 51 доллар за баррель, а Brent – 58 долларов; если же возрастет, WTI может стоить 50 долларов, а Brent – 54 доллара.

После того как США захватили президента Мадуро, встал вопрос о судьбе венесуэльской нефти. Для понимания, Венесуэла имеет значительные нефтяные запасы. Они одни из крупнейших в мире.

Какими станут цены на нефть из-за ситуации в Венесуэле?

Данные Goldman показывают, что ситуация в Венесуэле может привести к падению цены на нефть в долгосрочной перспективе, сообщает 24 Канал со ссылкой на Business Insider.

Читайте также Деньги получат США: что будет происходить с нефтью из Венесуэлы на самом деле

Существуют 2 основных сценария развития событий:

  • если Венесуэлу поддержат США и будут отменены санкции, добыча нефти может несколько возрасти;
  • также, вероятно, что перебои с поставками нефти в Венесуэлу могут продолжиться и даже усилиться из-за возвращения режима Мадуро (аналогичную политику могут вести и сторонники венесуэльского президента).

То есть, если добыча сырой нефти в Венесуэле снизится на 400 тысяч баррелей в день до конца 2026, то стоимость основных марок будет такая:

  • предположительно, WTI достигнет – 51 доллар за баррель;
  • Brent – 58 долларов за баррель.

А вот, если добыча в Венесуэле возрастет на 400 000 баррелей в день, то цены будут меняться так:

  • WTI может стоить – 50 долларов за баррель;
  • Brent – 54 долларов за баррель.

Несмотря на огромные запасы нефти Венесуэлы, которые оцениваются примерно в одну пятую от мировых, добыча страны составляет менее 1% от мировой ежедневной добычи нефти, что отражает годы старения инфраструктуры и влияние санкций, 
– отмечает издание.

Как показывают данные Лондонского энергетического института, сейчас Венесуэла владеет примерно 17% от мировых запасов нефти. Для понимания, это ориентировочно 303 миллиарда баррелей, больше чем даже в Саудовской Аравии, сообщает Reuters.

Что сейчас происходит в Венесуэле?

  • 3 января 2026 года стало известно, что силы США захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Впоследствии венесуэльского лидера доставили на американскую территорию. Над ним должны совершать правосудие.

  • После этих событий, Трамп требовал от венесуэльского правительства доступа к ресурсам. В том числе и к нефти.

  • Сегодня стало известно, что США будут продавать венесуэльскую нефть. Американское правительство планирует реализовывать сырье и тратить полученные средства на развитие Венесуэлы.