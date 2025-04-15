Цены на нефть резко изменили динамику на рынке

Эталонные бренды нефти изменили динамику на рынке. На ценовую динамику влияют новые сигналы из первой экономики мира США.

Мировые цены на нефть на сегодня

Во вторник, 15 апреля, нефть снова вернулась к обесцениванию. Цены на нефть реагируют на новости о таможенной политике Дональда Трампа, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Инвесторы оценивали последние новости о том, что президент США Дональд Трамп снова вводит тарифы. В частности, они пытались выяснить, насколько торговая война между США и Китаем может снизить глобальный экономический рост и спрос на нефть.

Напомним, что за прошедшую неделю цены на нефть существенно упали. На рынок влияла таможенная политика Трампа, эскалация торговой войны и опасения относительно перспектив мировой экономики.

Сколько стоит нефть сегодня

Цена нефти Brent упала на 11 центов или на 0,2%. Марка нефти торгуется на уровне 64,77 доллара за баррель. Сырье West Texas Intermediate зафиксировало спад на 12 центов или на 0,2%. Стоимость американской нефти упала до 61,41 доллара за баррель.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: