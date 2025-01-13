У Зеленского рассказали, какая цена на российскую нефть может спасти Европу от войны

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сделал важное заявление о ценовом потолке на российскую нефть. Он добавил, какая цена на нефть поможет помешать воинственным планам России.

В ОП сделали важное заявление об экспорте нефти из России

Прежде всего глава Офиса Президента заявил, что Россия еще со времен Брежнева использовала экспорт энергоносителей, как инструмент геополитического влияния. Владимир Путин полностью перенял эту модель поведения. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Андрея Ермака.

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Ермак добавил, что экспорт энергоносителей – это ключевой источник финансирования войны. Более того, он отметил, что между ценой на энергоносители и уровнем воинственности России существует четкая корреляция.

Андрей Ермак Глава Офиса Президента Украины Чем выше ы на нефть – тем больше оружия и агрессивных намерений у России. Чем дешевле нефть – тем ближе мир. Жесткий price cap и дальнейшее снижение цены барреля российской нефти – это путь к глобальной безопасности.

Глава ОП добавил, что группа Макфола-Ермака выступила с предложением снизить ценовой потолок для российской нефти на уровне 30 долларов за баррель. Напомним, что предельный предел для цен на российскую нефти установили страны G7 еще в 2022 году на уровне 60 долларов за баррель.

Важно! 6 стран ЕС призывают снизить ценовой потолок для российской нефти. С соответствующим призывом к Европейской комиссии обратились Литва, Латвия, Эстония, Финляндия, Швеция и Дания. Представители этих стран добавили, что на сегодня решение о снижении ценового потолка не станет шоком для мирового рынка нефти.

Ермак подметил, что любые инициативы Дональда Трампа, который вступит в должность президента США с 20 января, и его команды относительно снижения цен на нефть можно будет только приветствовать. Кроме того, он отметил, что Россия при любых условиях будет вынуждена продавать свою нефть.

По его словам, экспорт будет продолжаться даже, если россияне будут отдавать сырье по себестоимости. Однако Ермак отметил, что с низким ценам на нефть не будет войны в Европе.