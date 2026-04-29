Развалится ли ОПЕК из-за выхода ОАЭ?

ОАЭ это фактически четвёртый производитель, что покинул ОПЕК+ за последние годы, сообщает Reuters.

Читайте также После 60 лет сотрудничества: ОАЭ покидает ОПЕК

Напомним, Ангола покинула эту организацию еще в 2024 году. Тогда страна объяснила эти изменения разногласиями относительно желаемых объемов добычи.

До этого организацию покидали:

Эквадор – в 2020 году;

Катар – в 2019 году.

Однако не стоит считать, что это тенденция. ОПЕК+ точно не распадется в ближайшее время. В частности, этому будет способствовать влияние Саудовской Аравии.

ОПЕК+ не развалится, поскольку Саудовская Аравия по-прежнему захочет управлять рынком с помощью группы. В конце концов, Саудовская Аравия была фактически единственной страной со свободными мощностями в ОПЕК+,

– сказал генеральный директор Black Gold Investors Гэри Росс.

Важно! В настоящее время Саудовская Аравия может производить примерно 12 5 миллионов баррелей в сутки. Однако за последние годы производство держалось на уровне менее 10 миллионов баррелей в сутки.

Почему ОАЭ решили выйти из ОПЕК и ОПЕК+?

ОАЭ решили выйти не только из ОПЕК, а и из расширенной версии этой организации, сообщает Bloomberg. Такая ситуация явилась следствием многих нюансов, в частности:

противоречий с Саудовской Аравией;

неприемлемых квот на производство от ОПЕК, которые не позволяли ОАЭ развивать нефтяную промышленность на желаемом уровне.

Заметим, ОАЭ – один из крупнейших производителей ОПЕК. Страна являлась членом организации в течение 60 лет. Для партнеров это решение ОАЭ стало сюрпризом.

После ухода из организации Абу-Даби планирует усиливать производство и регулировать добычу самостоятельно. Этот производитель может расширить мощности до 5 миллионов баррелей сырой нефти и жидких нефтяных продуктов в день. Однако это станет возможным, если Ормузский пролив снова будет открыт, а также судоходство вернется к довоенному уровню.

По данным Международного энергетического агентства, фактическое закрытие Ормузского пролива, водного пути, что соединяет Персидский залив с международными рынками, заставило производителей в этом регионе – Саудовскую Аравию, ОАЭ, Ирак и Кувейт прекратить добычу не менее 10 миллионов баррелей в день, или 10% мировых поставок,

– говорится в сообщении.

Что важно знать об ОПЕК?