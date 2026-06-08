Цены на нефть подскочили вверх после новой атаки Израиля
Стоимость нефти 8 июня выросла. Такая ситуация стала следствием того, что Израиль совершил несколько атак. "Под ударом" оказались Иран и Ливан.
Как на рынок нефти повлияла атака Израиля?
Израиль заявил, что он ударил по нефтехимическому заводу на юго-западе Ирана. Известно и о других атаках, сообщает Reuters.
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Интересно, что эти атаки произошли несмотря на призывы Трампа. Напомним, американский президент просил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не осуществлять дальнейшие удары.
Из-за атак Израиля, надежды, что скоро конфликт на Ближнем Востоке завершится – угасают. Соответственно, цены на нефть растут. Важную роль играет и то, что Ормузский пролив остается закрытым, а это важнейший путь. Именно им раньше транспортировалась пятая часть мировых нефти и СПГ. Теперь же этот путь заблокирован.
Израиль вторгся в Ливан в марте после того, как поддерживаемая Ираном "Хезболла" запустила ракеты и дроны через границу. Ливан и Израиль 3 июня заявили, что договорились о прекращении огня после переговоров в Вашингтоне,
– говорится в сообщении.
Обратите внимание! Несмотря на все эти события, по мнению Трампа, заключение мирного соглашения возможно.
Какие цены на нефть 8 июня 2026 года?
По данным издания Trading Economics, цена нефти сегодня в зависимости от марки:
- стоимость нефти марки Brent – 97,25 доллара за баррель.
- WTI – 94,57 доллара за баррель.
- Urals – 86,33 доллара за баррель.
Какие еще факторы стали решающими для рынка нефти?
- Посол Ирана в Москве указал, что Ормузский пролив может быть открыт. Но это произойдет на условиях Ирана и Омана. В частности, речь идет именно о транзитном сборе.
- ОПЕК+ планирует увеличить добычу. Это произойдет уже в четвертый раз. Однако по мнению аналитиков, такое решение будет иметь незначительное влияние на рынок. Нужно понимать, что часть членов ОПЕК+ так и не достигли своих предыдущих целевых показателей добычи