Международное энергетическое агентство присоединилось к этим обсуждениям, сообщает Financial Times.

Уже известно, что:

Эта информация появилась на фоне важных изменений. В понедельник цены на нефть "взлетели" вверх. Они достигли самого высокого уровня, с середины 2022 года, сообщает Reuters.

Некоторые крупные производители сократили поставки, а рынок охватили опасения относительно длительных перебоев в доставке,

– сообщает издание.

Сейчас ситуация с нефтью напряженная. Конфликт на Ближнем Востоке продолжается. Суда не имеют возможности свободно проходить через Ормузский пролив, из-за чего цены на нефть продолжают лететь вверх.

Поражены многие важные объекты энергетической инфраструктуры в этом регионе. Из-за чего сократилась добыча нефти и газа. К тому же их нет возможности экспортировать именно из-за фактической блокады Ормузского пролива. Для понимания, добыча нефти в Ираке из его основных южных нефтяных месторождений упала почти на 70%