Цены на нефть резко летят вниз: важные новости с Ближнего Востока

Цены на нефть снижаются. Они упали особенно заметно на фоне роста, произошедшего в течение прошлой сессии. Такое снижение, в частности, стало следствием событий на Ближнем Востоке.

Какие события на Ближнем Востоке повлияли на стоимость нефти?

Иран и Израиль сообщили о прекращении взаимных атак. Это произошло после обращения Трампа, сообщает Reuters.

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Как известно, Трамп обратился к Нетаньяху. Американский президент сказал, что премьер-министр Израиля может "остаться в одиночестве", если продолжит конфликт с Ираном.

Хотя последнее прекращение прямых забастовок определенным образом облегчило ситуацию, инвесторы не убеждены, что перемирие сохранится,

– отметил главный рыночный аналитик KCM Trade Тим Вотерер.

Сомнений на рынке добавляет последнее заявление Тегерана. Иранское правительство заявило, что атаки по Израилю могут возобновиться. Это произойдет, если израильские силы будут атаковать Хезболлу в Ливане. Израиль также пообещал ответить на атаки.

Нужно понимать, что геополитическая ситуация напряженная. Соответственно, заключения мирного соглашения и завершения конфликта на Ближнем Востоке, вероятно, в ближайшее время не произойдет.

Ключевой вопрос заключается в том, могут ли нынешние усилия по деэскалации наконец привести к долговременному решению, или мы просто находимся в очередном временном затишье,

– подчеркнул Уотерер.

Какие цены на нефть 9 июня 2026 года?

Как указывает издание Trading Economics, стоимость нефти, в зависимости от марки такова:

стоимость нефти марки Brent – 93,02 доллара за баррель.

– 93,02 доллара за баррель. WTI стоит – 89,68 доллара за баррель.

стоит – 89,68 доллара за баррель. Urals – 87,75 доллара за баррель.

Заметим, течение прошлой сессии цены на нефть выросли почти на 5%. Это стало следствием ударов Израиля по территории Ирана и Ливана.

Какая сейчас ситуация на Ближнем Востоке?