Цены на нефть восстанавливаются, ведь ситуация на Ближнем Востоке меняется

Цены на нефть 21 мая несколько выросли. Они увеличились, в частности, из-за того, что инвесторы продолжают следить за мирными переговорами США и Ирана. Четких признаков деэскалации конфликта на Ближнем Востоке пока нет.

Как ситуация на Ближнем Востоке влияет на цену нефти?

Известно, что Иран рассматривает предложение от США, сообщает Reuters.

А вот США заявили о готовности подождать. В частности, Трамп ожидает "правильные ответы" от Тегерана.

Цены испытали давление, когда рынки снизили риск немедленной эскалации на Ближнем Востоке, но восстановление показывает, что трейдеры не готовы избавиться от премии за риск поставки, пока Ормузский пролив остается центральным для мировых потоков энергии,

– сказал главный инвестиционный директор Zaye Capital Markets Наим Аслам.

Нужно понимать, что ситуация на Ближнем Востоке чрезвычайно напряженная. В частности, Ормузский пролив остается закрытым. Это создает дополнительные риски для нефтяного рынка.

Как на цену нефти повлияла ситуация в США?

На ситуацию с нефтью повлиял дефицит поставок. Также важную роль сыграло сокращение запасов в США.

Сокращение запасов нефти усложнит сохранение низких цен на нефть. Ожидается, что из-за блокировки Ормузского пролива мировые запасы нефтепродуктов и сырой нефти на суше до конца мая и конца июня упадут ниже самых низких уровней за последние 5 лет в это время года,

– отмечает главный исследователь по вопросам энергетики и химикатов в China Futures Миньюй Гао.

Еще в среду Управление энергетической информации США сообщило об изъятии почти 10 миллионов баррелей нефти из стратегических запасов на прошлой неделе. Для понимания, это одно из крупнейших сокращений

Какие цены на нефть 21 мая?

Цены на нефть незначительно выросли. Как сообщает издание Trading Economics, сейчас ситуация такова:

Нефть марки Brent стоит 106,75 доллара за баррель.

WTI – 100,29 доллара за баррель.

Urals – 96,17 доллара за баррель.

Заметим, 20 мая Brent и West Texas Intermediate упали на примерно 5,6%. Это самый низкий уровень за более чем неделю.

Напомним, такое ощутимое падение стало следствием заявления Трампа. Американский президент сказал, что переговоры с Ираном находятся на завершающей стадии

Как будет меняться цена нефти до конца года?

В эксклюзивном комментарии 24 Каналу экономист Иван Ус отметил, что возможны несколько вариантов развития событий. Именно от этого зависит, как изменятся цены на нефть.

Иван Ус Кандидат экономических наук, главный консультант Национального института стратегических исследований Я ожидаю, что все же США до конца мая начнут действия против Ирана и думаю, что они будут успешными. Соответственно, будет деблокада Ормуза и возможность спокойно поставлять нефть из этого региона. Параллельно будет распадаться ОПЕК, то есть не будет ограничений на добычу нефти, а значит, ее будут добывать еще больше.

Ус отмечает, что Венесуэла не сможет быстро улучшить ситуацию в нефтяной отрасли. Однако цена на нефть все же сможет вернуться к прежним значениям, при приведенных выше обстоятельствах. То есть, опуститься до ориентировочно 60 долларов за баррель.

Ус рассматривает и негативный сценарий. То есть, если атаки США будут неудачными и Ормузский пролив в дальнейшем будет заблокирован.

Если не будет результата, как не было ожидаемо после первой серии атак, то цена на нефть будет держаться длительный период, возможно, даже выше текущих 110 долларов за баррель. Я не думаю, что это будет 150, но где-то 125 долларов она может стоить,

– отмечает Иван.

