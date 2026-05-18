Что известно об атаках на электростанцию в ОАЭ?

Произошли атаки дронов не только на ОАЭ, но и Саудовскую Аравию, сообщает Reuters.

Эти удары дронов являются четким предупреждением: возобновление ударов США или Израиля по Ирану может спровоцировать новые опосредованные атаки на энергетическую и критически важную инфраструктуру Персидского залива со стороны Ирана или его региональных посредников,

– отметил рыночный аналитик IG Тони Сикамор.

Официальные лица ОАЭ прокомментировали эти атаки. Они сообщили, что сейчас происходит расследование удара по атомной электростанции Барака. Кроме этого, чиновники ОАЭ указали, что они имеют полное право реагировать соответствующим образом на такие "террористические атаки".

Саудовская Аравия, как известно, смогла перехватить 3 беспилотника. Они двигались из воздушного пространства Ирака. Руководство Саудовской Аравии утвердило, что они готовы осуществлять оперативные меры для того, чтобы нивелировать любую попытку посягательства на суверенитет и безопасность страны.

Какие еще факторы стали решающими для рынка нефти сейчас?

Ожидается, что Трамп должен провести обсуждение военных вариантов относительно Ирана. Американский президент запланировал встречу с ведущими советниками по национальной безопасности на этот вторник, сообщает Axios.

Заметим, еще на прошлой неделе ожидалось, что в результате переговоров Трампа и Си могут произойти определенные сдвиги на Ближнем Востоке. Однако в реальности, этого не случилось. Пока не ясно поможет ли Китай урегулировать конфликт.

Важно понимать, что Пекин имеет значительное влияние на Тегеран. В частности потому, что именно Китай является крупнейшим импортером иранской нефти сейчас.

Опасения относительно возобновления ударов по Ирану усилили опасения относительно поставок. То, что Соединенные Штаты позволили отменить санкции против России, не помогло,

– отметила основательница компании по анализу рынка нефти Vanda Insights.

Какая цена нефти 18 мая?

Цены на некоторые марки, как сообщает издание Trading Economics, выросли так:

Нефть марки Brent сегодня имеет цену – 110,95 доллара за баррель.

Американская нефть WTI – 107,29 доллара за баррель.

Российская Urals – 101 доллара за баррель.

На прошлой неделе марки Brent и WTI выросли более чем на 7%. Двигателем стало то, что надежды рынка на мирное соглашение и окончание конфликта на Ближнем Востоке – угасли. Соответственно, Ормузский пролив и в дальнейшем будет оставаться закрытым. А это может спровоцировать еще больший рост цен на нефть.

Нужно понимать, что Ормузский пролив это важнейший путь. Именно по нему проходила пятая часть мировых нефти и газа. Теперь же этот проход заблокирован.

