Як ситуація на Близькому Сході впливає на ціну нафти?

Наразі відомо, що Іран розглядає пропозицію від США, повідомляє Reuters.

А от США заявили про готовність почекати. Зокрема, Трамп очікує "правильні відповіді" від Тегерану.

Ціни зазнали тиску, коли ринки знизили ризик негайної ескалації на Близькому Сході, але відновлення показує, що трейдери не готові позбутися премії за ризик постачання, поки Ормузька протока залишається центральною для світових потоків енергії,

– сказав головний інвестиційний директор Zaye Capital Markets Наїм Аслам.

Потрібно розуміти, що ситуація на Близькому Сході надзвичайно напружена. Зокрема, Ормузька протока залишається закритою. Це створює додаткові ризики для нафтового ринку.

Як на ціну нафти вплинула ситуація у США?

На ситуацію з нафтою вплинув дефіцит постачань. Також важливу роль зіграло скорочення запасів у США.

Скорочення запасів нафти ускладнить збереження низьких цін на нафту. Очікується, що через блокування Ормузької протоки світові запаси нафтопродуктів та сирої нафти на суші до кінця травня та кінця червня впадуть нижче найнижчих рівнів за останні 5 років у цю пору року,

– наголошує головний дослідник з питань енергетики та хімікатів у China Futures Мін'юй Гао.

Ще в середу Управління енергетичної інформації США повідомило про вилучення майже 10 мільйонів барелів нафти зі стратегічних запасів на минулому тижні. Для розуміння, це одне з найбільших скорочень

Які ціни на нафту 21 травня?

Ціни на нафту незначно зросли. Як повідомляє видання Trading Economics, наразі ситуація така:

Нафта марки Brent коштує 106,75 долара за барель.

WTI – 100,29 долара за барель.

Urals – 96,17 долара за барель.

Зауважимо, 20 травня Brent та West Texas Intermediate впали на приблизно 5,6%. Це найнижчий рівень за більш як тиждень.

Нагадаємо, таке відчутне падіння стало наслідком заяви Трампа. Американський президент сказав, що переговори з Іраном перебувають на завершальній стадії

Як буде змінюватись ціна нафти до кінця року?

У ексклюзивному коментарі 24 Каналу економіст Іван Ус наголосив, що можливі декілька варіантів розвитку подій. Саме від цього залежить, як зміняться ціни на нафту.

Іван Ус Кандидат економічних наук, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Я очікую, що все ж таки США до кінця травня почнуть дії проти Ірану і думаю, що вони будуть успішними. Відповідно, буде деблокада Ормузу й можливість спокійно постачати нафту з цього регіону. Паралельно розпадатиметься ОПЕК, тобто не буде обмежень на видобуток нафти, а отже, її видобуватимуть ще більше.

Ус наголошує, що Венесуела не зможе швидко покращити ситуацію у нафтовій галузі. Проте ціна на нафту усе ж зможе повернутись до колишніх значень, за наведених вище обставин. Тобто, опуститись до орієнтовно 60 доларів за барель.

Ус розглядає і негативний сценарій. Тобто, якщо атаки США будуть невдалі і Ормузька протока надалі буде заблокована.

Якщо не буде результату, як не було очікувано після першої серії атак, то ціна на нафту триматиметься тривалий період, можливо, навіть вище за поточні 110 доларів за барель. Я не думаю, що це буде 150, але десь 125 доларів вона може коштувати,

– наголошує Іван.

