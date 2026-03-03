Стоимость нефти продолжает лететь вверх: новые последствия конфликта Израиля и Ирана

Сегодня цены на нефть выросли почти на 7%. Этому способствует напряжение на Ближнем Востоке. Ведь конфликт между США, Ираном и Израилем только усиливается. В частности, из-за этой ситуации нарушаются поставки топлива.

Что влияет на цену нефти сейчас?

Цена нефти растет и из-за перекрытия Ормузского пролива. Сейчас суда не могут проходить этим путем, ведь Иран угрожает их атаковать, сообщает Reuters.

Важно! Через Ормузский пролив проходит пятая часть мировых поставок нефти.

Танкеры и контейнеровозы сейчас избегают этого пути. Ведь страховщики приняли решение отменить покрытие для судов, находящихся на этой территории.

В понедельник Бернштейн повысил свой прогноз по цене на нефть Brent в 2026 году с 65 до 80 долларов за баррель, но сказал, что в крайнем случае длительного конфликта цены могут достичь 120 – 150 долларов,

– указывает издание.

Фьючерсы на нефтепродукты также ощутимо выросли:

Фьючерсы на дизельное топливо со сверхнизким содержанием серы в США увеличились на 15%. Они достигли – 3,32 доллара за галлон.

Фьючерсы на бензин "подросли" на 6%. Теперь они имеют цену – 2,50 доллара за галлон.

Фьючерсы на европейский газойль увеличились на 16%. Они составили – 1 025 долларов за метрическую тонну.

Какие цены на нефть сегодня?

На стоимость нефти влияет марка, сообщает ресурс Trading Economics. По состоянию на сегодня, цены следующие:

Нефть марки Brent имеет цену – 83,63 доллара за баррель.

Американская нефть WTI – 77,01 доллара за баррель.

Российская Urals – 62,52 доллара за баррель.

Почему обострилась ситуация на Ближнем Востоке?

В субботу Израиль атаковал Ливан. Иран на это ответил ударами по энергетической инфраструктуре в нескольких странах Персидского залива. Также пострадали танкеры, которые проходили через Ормузский пролив.

После того, как начались атаки, нефтегазовая инфраструктура в нескольких странах была "закрыта". Приостановление робот предприятий происходило, в том числе из-за повреждения производств В частности, именно так поступил Катар.

Интересно! Саудовская Аравия на фоне этих событий закрыла свой крупнейший НПЗ.