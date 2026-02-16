Рынок нефти готовится: чего на самом деле стоит ждать от переговоров США и Ирана

Сегодня стоимость нефти была стабильной. Значительных колебаний не возникало, в частности, из-за того, что рынок находился в ожидании. Инвесторы пытались оценить рыночные последствия переговоров США и Ирана.

Что влияет на рынок нефти сейчас?

Нынешние переговоры Ирана и США должны способствовать снижению напряжения между странами, сообщает Reuters.

Интересно! Сейчас ожидается, что США и Иран заключат соглашение в течение следующего месяца. В частности, во вторник в Женеве запланирован второй раунд переговоров, по ядерной программе Тегерана. Эта встреча должна состояться при посредничестве Омана.

Иран стремится заключить ядерную сделку с США, которая принесет экономические выгоды обеим сторонам, а также обсуждать инвестиции в энергетику и горнодобывающую промышленность, а также закупку самолетов, сообщил иранский дипломат,

– отмечает издание.

Заметим, что несмотря на договоренности, обе стороны могут осуществить силовой удар. США готовы атаковать иранскую территорию. В то же время Тегеран угрожает ударить по американским военным базам в ответ.

Что еще повлияло на рынок нефти:

ожидается увеличение уровня добычи ОПЕК+;

уровень импорта российской нефти в Китай растет, а вот Индия – сокращает закупки.

Сколько стоит нефть 16 февраля 2025 года?

Цена нефти зависит от марки, сообщает ресурс Trading Economics. Сейчас расценки следующие:

Нефть марки Brent имеет цену – 68,69 доллара за баррель.

Американская нефть WTI – 63,79 доллара за баррель.

Российская Urals – 55,36 доллара за баррель

Что известно об импорте российской нефти сейчас?