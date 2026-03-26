США оценивают риски: что будет, если цена нефти достигнет 200 долларов за баррель

Стало известно, что администрация Трампа сейчас изучает, какие экономические последствия будут в случае, если цена на нефть достигнет 200 долларов за баррель. То есть, американское правительство рассматривает экстремальные последствия войны с Ираном.

Что известно о действиях администрации Трампа?

Рассмотрение такой ситуации указывает на то, что американские чиновники учитывают возможность эскалации конфликта на Ближнем Востоке, сообщает Bloomberg.

Важно! Нужно понимать, что усилия американского правительства направлены на то, чтобы убедиться, что США готовы к непредвиденным ситуациям.

Хотя администрация всегда оценивает различные сценарии ценообразования и экономическое влияние, чиновники не рассматривают возможность достижения цены на нефть по 200 долларов за баррель, а министр Бессент не "беспокоится" краткосрочными перебоями в поставках, вызванными операцией "Эпическая ярость",

– говорит представитель Белого дома Куш Десаи.

Десаи отмечает, что Бессент неоднократно указывал на неизменную уверенность в долгосрочной траектории развития американской экономики.

Заметим, вероятность резкого роста цены на нефть до 200 долларов министр энергетики США Крис Райт назвал маловероятной. В то же время это заявление звучало еще 12 марта. А правительство США рассчитывало, что операция на Ближнем Востоке продлится 4 – 6 недель, сообщает Bloomberg.

Перспективы монетарной политики США также все более неопределенные, поскольку Федеральная резервная система следит за влиянием высоких цен на нефть на инфляцию. На прошлой неделе председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что еще рано оценивать последствия роста цен на нефть для экономики США,

– говорится в сообщении.

Какова ситуация с нефтью сейчас?