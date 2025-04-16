Мировые цены на нефть на сегодня

В среду, 16 апреля, эталонные бренды нефти резко изменили динамику на рынке. Цена на нефть растет из-за новых санкций США, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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США ввели новые санкции против экспорта иранской нефти. В частности, Вашингтон ввел санкционные ограничения на китайских покупателей нефти из Ирана. Президент США Дональд Трамп стремится свести на нет экспорт нефти из Ирана. США вводят санкции на фоне возобновления переговоров с Ираном по его ядерной программе.

Обратите внимание! ОПЕК обнародовала новый прогноз для мирового спроса на нефть. Нефтяной картель ожидает уменьшения спроса на черное золото до конца 2025 года. Тогда как в США прогнозируют, что спрос на нефть в мире в 2025 году будет расти самыми медленными темпами за 5 лет.

Сколько стоит нефть сегодня

Фьючерсы на нефть Brent подорожали на 1,04 доллара или на 1,61%. Марка нефти торгуется на уровне 65,71 доллара за баррель. Нефть West Texas Intermediate выросла в цене на 97 центов или на 1,58%. Цена американской нефти достигла 62,30 доллара за баррель.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: