Світові ціни на нафту на сьогодні

У середу, 16 квітня, еталонні бренди нафти різко змінили динаміку на ринку. Ціна на нафту росте через нові санкції США, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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США ввели нові санкції проти експорту іранської нафти. Зокрема, Вашингтон запровадив санкційні обмеження на китайських покупців нафти з Ірану. Президент США Дональд Трамп прагне звести нанівець експорт нафти з Ірану. США вводять санкції на тлі відновлення переговорів з Іраном щодо його ядерної програми.

Зверніть увагу! ОПЕК оприлюднила новий прогноз для світового попиту на нафту. Нафтовий картель очікує зменшення попиту на чорне золото до кінця 2025 року. Тоді як у США прогнозують, що попит на нафту у світі у 2025 році буде зростати найповільнішими темпами за 5 років.

Скільки коштує нафта сьогодні

Ф'ючерси на нафту Brent подорожчали на 1,04 долара або на 1,61%. Марка нафти торгується на рівні 65,71 долара за барель. Нафта West Texas Intermediate зросла в ціні на 97 центів або на 1,58%. Ціна американської нафти досягла 62,30 долара за барель.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: