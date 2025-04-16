Почему падает доллар

В среду, 16 апреля, доллар США снова фиксирует потери на рынке. Доллар обвалился до минимума за 3 года по отношению к корзине из 6 валют, пишет 24 Канал со ссылкой на TradingEconomics.

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Доллар падает в цене из-за тарифной политики президента США. Ведь новые пошлины Трампа могут повредить экономическому росту США. Из-за этого растут опасения относительно рецессии. Кроме того, в США зафиксировали отток капитала на внешние рынки, который одновременно давил на американские акции, государственные облигации и доллар США.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Что с долларом сегодня

Индекс доллара США, на момент создания этого материала, колеблется на уровне 99,49. Доллар упал в цене на 0,72% во время торгов, согласно данным MarketWatch. В течение торговой сессии индекс доллара США колеблется в диапазоне от 99,35 до 100,10.

К теме! Курс евро к доллару достиг максимума за 3 года. Кроме того, евро – это главный бенефициар обесценивания доллара США на рынке, поскольку инвесторы переоценивают его роль в глобальной мировой системе.

Наибольшие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев: