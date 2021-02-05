В пятницу, 5 февраля, нефть достигла самого высокого уровня за год. Среди причин восстановления экономики и очередные сокращения добычи странами ОПЕК+.

Какая цена 5 февраля

Нефть марки Brent подорожала на 63 цента, или на 1,1%, до 59,47 доллара после достижения самого высокого показателя с 20 февраля прошлого года (тогда цена была на уровне 59,75 доллара).

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Цена нефти Brent в течение последнего года / Libertex

Американская нефть WTI подорожала на 54 цента, или на 1%, до 56,77 доллара. Последний раз дороже цена была еще 22 января 2020 – 57,09 доллара.

Почему цена нефти растет

Экономика восстанавливается

Новые заказы на товары американского производства выросли больше, чем ожидалось в декабре. Это указывает на восстановление объемов производства, а значит и экономики.

Конгресс США также движется в направлении принятия экономических стимулов, инициированных президентом Байденом.

Условия все еще остаются благоприятными для нефтяных рынков. Нефть должна найти много желающих покупателей ...,

– сказал аналитик Джеффри Халли.

Вакцина от COVID-19

Распространение вакцин против COVID-19 подпитывает надежды на ослабление карантинных мер, что увеличивает спрос на топливо. Хотя ОПЕК не ожидает, что потребление нефти вернется к допандемичного уровня до 2022 года.

Сокращение добычи ОПЕК

Страны ОПЕК + продолжают придерживаться своей политики сокращения добычи нефти, что держит цену на достаточно высоком уровне. В среду, 3 февраля, страны-участницы договорились продолжать эти сокращения.

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