Нефть бьет рекорды: цена достигла нового максимума за последний год
В пятницу, 5 февраля, нефть достигла самого высокого уровня за год. Среди причин восстановления экономики и очередные сокращения добычи странами ОПЕК+.
Источник:Investing.com
Какая цена 5 февраля
Нефть марки Brent подорожала на 63 цента, или на 1,1%, до 59,47 доллара после достижения самого высокого показателя с 20 февраля прошлого года (тогда цена была на уровне 59,75 доллара).
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Цена нефти Brent в течение последнего года / Libertex
Американская нефть WTI подорожала на 54 цента, или на 1%, до 56,77 доллара. Последний раз дороже цена была еще 22 января 2020 – 57,09 доллара.
Почему цена нефти растет
Экономика восстанавливается
Новые заказы на товары американского производства выросли больше, чем ожидалось в декабре. Это указывает на восстановление объемов производства, а значит и экономики.
Конгресс США также движется в направлении принятия экономических стимулов, инициированных президентом Байденом.
Условия все еще остаются благоприятными для нефтяных рынков. Нефть должна найти много желающих покупателей ...,
– сказал аналитик Джеффри Халли.
Вакцина от COVID-19
Распространение вакцин против COVID-19 подпитывает надежды на ослабление карантинных мер, что увеличивает спрос на топливо. Хотя ОПЕК не ожидает, что потребление нефти вернется к допандемичного уровня до 2022 года.
Сокращение добычи ОПЕК
Страны ОПЕК + продолжают придерживаться своей политики сокращения добычи нефти, что держит цену на достаточно высоком уровне. В среду, 3 февраля, страны-участницы договорились продолжать эти сокращения.
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