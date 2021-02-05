У п’ятницю, 5 лютого, нафта досягла найвищого рівня за рік. Серед причин відновлення економіки та чергові скорочення видобутку країнами ОПЕК+.

Яка ціна 5 лютого

Нафта марки Brent подорожчала на 63 центи, або на 1,1%, до 59,47 долара після досягнення найвищого показника з 20 лютого минулого року (тоді ціна була на рівні 59,75 долара).

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Ціна нафти Brent протягом останнього року / Libertex

Американська нафта WTI подорожчала на 54 центи, або на 1%, до 56,77 долара. Востаннє дорожчою ціна була ще 22 січня 2020 року – 57,09 долара.

Чому ціна нафти росте

Економіка відновлюється

Нові замовлення на товари американського виробництва зросли більше, ніж очікувалося в грудні. Це вказує на відновлення обсягів виробництва, а відтак і економіки.

Конгрес США також рухається в напрямку прийняття економічних стимулів, ініційованих президентом Байденом.

Умови все ще залишаються сприятливими для нафтових ринків. Нафта повинна знайти багато охочих покупців…,

– сказав аналітик Джеффрі Халлі.

Вакцина від COVID-19

Розповсюдження вакцин проти COVID-19 підживлює надії на послаблення карантинних заходів, що збільшує попит на паливо. Хоча ОПЕК не очікує, що споживання нафти повернеться до допандемічного рівня до 2022 року.

Скорочення видобутку ОПЕК

Країни ОПЕК+ продовжують дотримуватися своєї політики скорочення видобутку нафти, що тримає ціну на досить високому рівні. У середу, 3 лютого, країни-учасниці домовилися продовжувати ці скорочення.

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