Цены на нефть резко изменили динамику на рынке: при чем здесь Ближний Восток

Цены на нефть резко изменили динамику на рынке. Все из-за того, что внимание мира приковано к событиям на Ближнем Востоке.

Мировые цены на нефть сегодня

В четверг, 12 июня, бренды нефти Brent и WTI снова фиксируют потери на рынке. Эталонные бренды падают в цене после существенного роста, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters. Для понимания, днем ранее цены на нефть выросли более чем на 4%, достигнув пикового уровня с начала апреля.

Интересно Что такое баррель нефти и сколько в нем литров

Рынок реагирует на решение США вывести персонал с Ближнего Востока накануне переговоров с Ираном. Известно, что переговоры будут касаться ядерной программы Ирана.

Президент Дональд Трамп заявил, что решение о переводе персонала связано с тем, что Ближний Восток "может быть опасным местом". Он также заявил, что США не позволят Ирану иметь ядерное оружие. тогда как Тегеран отметил, что его ядерная деятельность является мирной.

К теме! Однако рост напряженности в отношениях с Ираном повышает вероятность проблем с поставками нефти. Переговоры должны пройти в воскресенье.

Напомним, что в США в 2025 году прогнозируют уменьшение объемов добычи нефти. Стоит добавить, что это будет впервые со времен пандемии коронавируса. Интересно, что США – это страна, которая добывает больше всего нефти в мире, а Трамп во время предвыборной кампании обещал вернуть стране лидерство на энергетическом рынке.

Сколько стоит нефть сегодня

Нефть Brent упала в цене на 49 центов или на 0,7%. Бренд нефти торгуется на уровне 69,28 доллара за баррель. Нефть West Texas Intermediate подешевела на 41 цент или на 0,6%. Американская нефть сегодня стоит 67,74 доллара за баррель.

По данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: