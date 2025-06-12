Світові ціни на нафту сьогодні

У четвер, 12 червня, бренди нафти Brent та WTI знову фіксують втрати на ринку. Еталонні бренди падають в ціні після суттєвого зростання, пише 24 Канал з посиланням на Reuters. Для розуміння, днем раніше ціни на нафту зросли на понад 4%, досягнувши пікового рівня з початку квітня.

Цікаво Що таке барель нафти та скільки в ньому літрів

Ринок реагує на рішення США вивести персонал з Близького Сходу напередодні переговорів з Іраном. Відомо, що переговори будуть стосуватися ядерної програми Ірану.

Президент Дональд Трамп заявив, що рішення про переведення персоналу пов'язане з тим, що Близький Схід "може бути небезпечним місцем". Він також заявив, що США не дозволять Ірану мати ядерну зброю.Тоді як Тегеран наголосив, що його ядерна діяльність є мирною.

До теми! Проте зростання напруженості у відносинах з Іраном підвищує ймовірність проблем з постачанням нафти. Переговори мають пройти у неділю.

Нагадаємо, що у США у 2025 році прогнозують зменшення обсягів видобування нафти. Варто додати, що це буде вперше з часів пандемії коронавірусу. Цікаво, що США – це країна, яка видобуває найбільше нафти у світі, а Трамп під час передвиборчої кампанії обіцяв повернути країни лідерство на енергетичному ринку.

Скільки коштує нафта сьогодні

Нафта Brent впала в ціні на 49 центів або на 0,7%. Бренд нафти торгується на рівні 69,28 долара за барель. Нафта West Texas Intermediate подешевшала на 41 цент або на 0,6%. Американська нафта сьогодні коштує 67,74 долара за барель.

За даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: