Цены на нефть резко изменили динамику на рынке

Рынок нефти реагирует на сигналы от двух крупнейших экономик мира. Об этом свидетельствует динамика эталонных брендов нефти.

Мировые цены на нефть сегодня

Во вторник, 10 июня, цены на нефть изменили динамику на рынке. Эталонные бренды нефти реагируют сигналы от США и Китая, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Рынок нефти тщательно следит за переговорами между США и Китаем по торговле. Инвесторы ожидали результатов переговоров между крупнейшими экономиками мира, которые могут проложить путь к ослаблению торговой напряженности и улучшению спроса на топливо. Напомним, что первый этап торговых переговоров между представителями крупнейших экономик мира прошел в первой половине мая.

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Цена нефти Brent выросла на 28 центов или на 0,4%. Марка нефти торгуется на уровне 67,32 доллара за баррель. Сырье West Texas Intermediate подорожало на 23 цента или на 0,4%. Американская нефть сейчас стоит 65,51 доллара за баррель.

По данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: