Цены на нефть резко изменили динамику на рынке
- Цены на нефть изменились из-за сигналов от США и Китая, которые могут повлиять на торговую напряженность и спрос на топливо.
- Цена нефти Brent выросла до 67,32 доллара за баррель, а WTI до 65,51 доллара за баррель, хотя фьючерсы немного снизились.
Рынок нефти реагирует на сигналы от двух крупнейших экономик мира. Об этом свидетельствует динамика эталонных брендов нефти.
Мировые цены на нефть сегодня
Во вторник, 10 июня, цены на нефть изменили динамику на рынке. Эталонные бренды нефти реагируют сигналы от США и Китая, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Интересно Что такое баррель нефти и сколько в нем литров
Рынок нефти тщательно следит за переговорами между США и Китаем по торговле. Инвесторы ожидали результатов переговоров между крупнейшими экономиками мира, которые могут проложить путь к ослаблению торговой напряженности и улучшению спроса на топливо. Напомним, что первый этап торговых переговоров между представителями крупнейших экономик мира прошел в первой половине мая.
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Цена нефти Brent выросла на 28 центов или на 0,4%. Марка нефти торгуется на уровне 67,32 доллара за баррель. Сырье West Texas Intermediate подорожало на 23 цента или на 0,4%. Американская нефть сейчас стоит 65,51 доллара за баррель.
По данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях:
- Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 67,16 доллара за баррель (+ 0,11%);
- Контракты WTI торгуются на уровне 65,36 доллара за баррель (+ 0,18%).