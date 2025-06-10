Світові ціни на нафту сьогодні

У вівторок, 10 червня, ціни на нафту змінили динаміку на ринку. Еталоні бренди нафти реагують сигнали від США та Китаю, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Ринок нафти ретельно стежить за переговорами між США та Китаєм щодо торгівлі. Інвестори очікували на результати переговорів між найбільшими економіками світу, які можуть прокласти шлях до ослаблення торгової напруженості і поліпшення попиту на паливо. Нагадаємо, що перший етап торгових переговорів між представниками найбільших економік світу пройшов у перший половині травня.

Скільки коштує нафта сьогодні Blo

Ціна нафти Brent зросла на 28 центів або на 0,4%. Марка нафти торгується на рівні 67,32 долара за барель. Сировина West Texas Intermediate подорожчала на 23 центи або на 0,4%. Американська нафта наразі коштує 65,51 долара за барель.

За даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: