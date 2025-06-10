Мировые цены на нефть сегодня

Во вторник, 10 июня, цены на нефть изменили динамику на рынке. Эталонные бренды нефти реагируют сигналы от США и Китая, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Рынок нефти тщательно следит за переговорами между США и Китаем по торговле. Инвесторы ожидали результатов переговоров между крупнейшими экономиками мира, которые могут проложить путь к ослаблению торговой напряженности и улучшению спроса на топливо. Напомним, что первый этап торговых переговоров между представителями крупнейших экономик мира прошел в первой половине мая.

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Цена нефти Brent выросла на 28 центов или на 0,4%. Марка нефти торгуется на уровне 67,32 доллара за баррель. Сырье West Texas Intermediate подорожало на 23 цента или на 0,4%. Американская нефть сейчас стоит 65,51 доллара за баррель.

По данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: