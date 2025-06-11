Мировые цены на нефть сегодня

В среду, 11 июня, эталонные бренды нефти продолжают падать в цене. Рынок оценивает результаты переговоров между США и Китаем, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Напомним, что первый этап торговых переговоров между представителями крупнейших экономик мира прошел в первой половине мая. Кроме того, цены падают на фоне слабого спроса на нефть со стороны Китая. Еще один фактор влияния – это увеличение добычи ОПЕК+, что давит на рынок.

Сколько стоит нефть сегодня

Нефть Brent подешевела на 15 центов или на 0,2%. Марка нефти торгуется на уровне 66,72 доллара за баррель. Нефть West Texas Intermediate упала в цене на 10 центов или 0,2%. Американская нефть сегодня стоит 64,88 доллара за баррель.

По данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: