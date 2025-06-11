Світові ціни на нафту сьогодні

У cереду, 11 червня, еталонні бренди нафти продовжують падати в ціні. Ринок оцінює результати переговорів між США та Китаєм, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Нагадаємо, що перший етап торгових переговорів між представниками найбільших економік світу пройшов у перший половині травня. Крім того, ціни падають на тлі слабкого попиту на нафту з боку Китаю. Ще один фактор впливу – це збільшення видобутку ОПЕК+, що тисне на ринок.

Скільки коштує нафта сьогодні

Нафта Brent подешевшала на 15 центів або на 0,2%. Марка нафти торгується на рівні 66,72 долара за барель. Нафта West Texas Intermediate впала в ціні на 10 центів або 0,2%. Американська нафта сьогодні коштує 64,88 долара за барель.

За даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: