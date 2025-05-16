После резкого обвала: сколько стоит нефть сегодня

Нефть снова изменила динамику на рынке, тогда как эталонные бренды нефти могут завершить неделю с ростом. Рынок нефти реагирует на сигналы о торговых отношениях между США и Китаем.

Мировые цены на нефть сегодня

В пятницу, 16 мая, эталонные бренды нефти демонстрируют стабильную динамику на рынке. Кроме того, нефть на пути ко второму недельному росту за неделю. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Интересно Что такое баррель нефти и сколько в нем литров

Ситуация на рынке нефти стабильная на фоне ослабления торгового напряжения между США и Китаем. Напомним, что крупнейшие экономики мира договорились поставить на паузу торговую войну. При этом потенциальное возобновление поставок нефти из Ирана ограничило рост цен.

Сколько стоит нефть сегодня

Цена нефти Brent упала на 1 цент до 64,52 доллара за баррель. Нефть West Texas Intermediate выросла в цене на 2 цента. Американская нефть торгуется на уровне 61,64 доллара за баррель. На предыдущей торговой сессии эталонные бренды нефти потеряли в цене более чем на 2% на фоне новостей о потенциальной ядерной сделке между США и Ираном.

По данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: