Світові ціни на нафту сьогодні

У п'ятницю, 16 травня, еталонні бренди нафти демонструють стабільну динаміку на ринку. Крім того, нафта на шляху до другого тижневого зростання за тиждень. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Цікаво Що таке барель нафти і скільки в ньому літрів

Ситуація на ринку нафти стабільна на тлі послаблення торгової напруги між США та Китаєм. Нагадаємо, що найбільші економіки світу домовилися поставити на паузу торгову війну. При цьому потенційне відновлення поставок нафти з Ірану обмежило зростання цін.

Скільки коштує нафта сьогодні

Ціна нафти Brent впала на 1 цент до 64,52 долара за барель. Нафта West Texas Intermediate зросла в ціні на 2 центи. Американська нафта торгується на рівні 61,64 долара за барель. На попередній торговій сесії еталонні бренди нафти втратили в ціні на понад 2% на тлі новин про потенційну ядерну угоду між США та Іраном.

За даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: