Как рынок нефти отреагировал на переговоры между лидерами США и Китая
- Цены на нефть Brent и WTI снизились на 0,3%, торгуясь на уровнях 65,15 и 63,17 доллара за баррель соответственно.
- Возобновление торговых переговоров между США и Китаем повысило надежды на рост и усиление спроса на нефть.
Эталонные бренды нефти продолжают демонстрировать отрицательную динамику на рынке. На динамику цен на нефть сейчас больше всего влияют топовые экономики мира.
Мировые цены на нефть сегодня
В пятницу, 6 июня, эталонные бренды нефти снова падают в цене. В то же время марки нефти могут зафиксировать рост за неделю впервые за три недели, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Интересно Что такое баррель нефти и сколько в нем литров
На рынок нефти влияет тот фактор, что президент США Дональд Трамп и лидер Китая Си Цзиньпинь возобновили торговые переговоры. На фоне этого выросли надежды на рост и усиление спроса в двух крупнейших экономиках мира. Первый этап торговых переговоров между представителями крупнейших экономик мира прошел в первой половине мая.
Сколько стоит нефть сегодня Blo
Цена нефти Brent упали на 19 центов или на 0,3%. Сорт нефти торгуется на уровне 65,15 доллара за баррель. Нефть West Texas Intermediate подешевела на 20 центов или 0,3%. Американская нефть сейчас стоит 63,17 доллара за баррель.
По данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях:
- Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 65,05 доллара за баррель (- 0,44%);
- Контракты WTI торгуются на уровне 63,05 доллара за баррель (– 0,50%).