Российская нефть снова в приоритете: кто и почему увеличил объемы закупок

Война на Ближнем Востоке продолжает влиять не только на цену "черного золота", но и на мировые маршруты поставок сырья. Новые атаки и блокирование судоходства вновь сократили потоки через Ормузский пролив, в то время как йеменские хуситы угрожают перекрыть экспорт саудовской нефти через Красное море.

Какую альтернативу нашли китайцы

На фоне перебоев китайские НПЗ активнее закупают российскую нефть и даже возобновили переговоры об импорте из Ирана. Подробности со ссылкой на источники сообщает Reuters в четверг, 23 июля.

В частности, два крупнейших китайских нефтепереработчика могли выкупить у страны-агрессора большую часть сентябрьских партий марки ESPO Blend, которые отгружаются из тихоокеанского порта Козьмино.

При этом эту нефть якобы продают почти без привычного дисконта: если для августовских поставок ее стоимость была примерно на 4 доллара за баррель ниже по сравнению с фьючерсами на Brent на бирже ICE, то для новых партий разница сократилась до 1 – 3 долларов. К тому же цены поддерживает спрос со стороны еще одного большого покупателя – Индии.

Учитывая неопределенность на Ближнем Востоке, нефть сорта ESPO является более надежным выбором, а также более дешевой,

– пояснил журналистам один из трейдеров.

Кроме того, китайцы проявили интерес к подсанкционному иранскому сырью. По данным источников, соответствующие переговоры уже ведут так называемые "чайники" – независимые НПЗ из провинции Шаньдун.

На этой неделе им предлагали тяжелый сорт Pars с дисконтом около 8 долларов за баррель по отношению к котировкам эталонной марки Brent, тогда как скидка на сорт Iran Light выросла до 3 – 4 долларов.

Напомним, терминал в Козьмино обслуживает российский экспорт не только в Китай. Ранее почти 770 тысяч баррелей из этого тихоокеанского порта были доставлены в Индонезию, президент которой даже лично посетил Москву для заключения соглашения.