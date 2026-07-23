Последний раз такое было аж в мае: цена на нефть достигла 100 долларов за баррель

Мировые цены на нефть продолжают стремительно расти на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и новых опасений относительно перебоев с поставками сырья. В четверг, 23 июля, котировки эталонной марки Brent впервые с 26 мая превысили отметку в 100 долларов за баррель.

Почему нефть снова подорожала

С начала второго месяца лета фьючерсы подорожали более чем на 30%, пишет Bloomberg. Одним из главных факторов такого скачка стали последние действия йеменских хуситов в Красном море.

Поддерживаемые Ираном боевики атаковали нефтяные танкеры Саудовской Аравии, поэтому теперь некоторые суда в регионе избегают прохода через Ормузский, а также Баб-эль-Мандебский проливы.

Вероятно, на Ближнем Востоке открылся еще один "фронт", который поставил под угрозу не только ключевой маршрут для вывоза "черного золота" из Персидского залива, но и альтернативный путь.

Кроме того, ситуацию усугубляет то, что экспорт нефти из Казахстана оказался под угрозой из-за российско-украинской войны, а мировые запасы сырья истощены несколькими месяцами конфликтов, что усиливает риск нового ценового шока на энергетическом рынке.

Второй этап военного конфликта будет более масштабным, чем первый… Риски большие не только для судоходства, но и для энергетической инфраструктуры,

– заявил президент Rapidan Energy Group и бывший чиновник Белого дома Боб Макнелли.

К слову, покупатели нефти из Индии и других стран Азии рассматривают возможность переориентировать поставки на более длинные и дорогие маршруты через Суэцкий канал. В то же время Россия уже извлекает выгоду из сложившейся ситуации – спрос на ее сырье со стороны китайских НПЗ вырос даже несмотря на сокращение привычного дисконта.